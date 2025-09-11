Brigade in Müllheim: Neue Aufgaben an der Nato-Ostflanke

Vor neuen Herausforderungen steht die Deutsch-Französische Brigade in Müllheim in Anbetracht der zunehmenden geopolitischen Spannungen.
Die Brigade hatte anlässlich der turnusmäßigen Kommandoübergabe, die am Mittwoch in der Robert-Schuman-Kaserne in Müllheim in einem feierlichen Zeremoniell stattfand, zu einem Pressegespräch eingeladen. François-Xavier Elias hat für die kommenden zwei Jahre das Kommando von Brigadegeneral Christian Hubert Friedl übernommen, während gleichzeitig das Amt des stellvertretenden Brigadekommandeurs von Colonel Nicolas Rivière an den deutschen Oberst Heiko Bohnsack übergegangen ist.