Brigade in Müllheim: Neue Aufgaben an der Nato-Ostflanke

Die Brigade hatte anlässlich der turnusmäßigen Kommandoübergabe, die am Mittwoch in der Robert-Schuman-Kaserne in Müllheim in einem feierlichen Zeremoniell stattfand, zu einem Pressegespräch eingeladen. François-Xavier Elias hat für die kommenden zwei Jahre das Kommando von Brigadegeneral Christian Hubert Friedl übernommen, während gleichzeitig das Amt des stellvertretenden Brigadekommandeurs von Colonel Nicolas Rivière an den deutschen Oberst Heiko Bohnsack übergegangen ist.

Zwar bleiben Nato-Missionen und Friedenseinsätze weiterhin der Mittelpunkt des Auftrags der 1989 gegründeten binationalen Brigade, allerdings wird der Schwerpunkt der Arbeit künftig mehr in der Stärkung der Nato-Ostflanke liegen. Damit verbunden ist auch die Zuordnung der Brigade zum multinationalen Korps Nord-Ost im polnischen Stettin sowie die Teilnahme an Nato-Übungen mit dem Korps in Osteuropa, etwa in Litauen. Auch für weitere Ausbildungsvorhaben wird die Brigade der Nato zur Verfügung stehen.

Ein Baustein der engeren Zusammenarbeit

Der neue Fokus auf eine Stärkung der Nato-Ostflanke und die Integration der Deutsch-Französischen Brigade in den multinationalen Korps Nord-Ost ist ein Baustein der engeren deutsch-französischen Zusammenarbeit, die der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius und sein damaliger französischer Amtskollege und seit Mittwoch neuer Premierminister Frankreichs, Sébastien Lecornu, im Januar in Paris unterzeichnet hatten.

An der Spitze gab es einen Wechsel (von links): der scheidende stellvertretende Brigadekommandeur Nicolas Rivière, der scheidende Brigadekommandeur Christian Friedl, der neue Brigadekommandeur François-Xavier Elias und der neue stellvertretende Brigadekommandeur Heiko Bohnsack. Foto: DEU/FRA Brigade/Arnaud Klopfenstein

Der Prozess, der vor allem der Abschreckung Russlands, der Solidarität und der Verteidigung Europas sowie demokratischer Werte dienen soll, sei damit angestoßen worden, nun gelte es bis Ende 2027 zu konkretisieren, wie die mit 5300 Soldaten, davon 800 in Müllheim, im Vergleich kleine Deutsch-Französische Brigade an den großen Korps Nord-Ost angegliedert wird und welche Aufgaben konkret übernommen werden sollen.

Übungen in Osteuropa stehen an

Dazu zählen werde laut Bohnsack die Sicherung des „rückwärtigen Raums“ der Nato-Ostflanke, also der Transportwege sowie der Logistik, so dass sich der multinationale Korps darum „keine Sorgen“ machen müsse. Außerdem werde die Brigade an Nato-Übungen in Osteuropa teilnehmen. Bereits im vorigen Jahr hatten deutsche und französische Infanteristen der Brigade an der Großübung „Quadriga 2024“ in Litauen teilgenommen.

Und schließlich wird die Brigade der Nato auch für die Ausbildung von Soldaten verstärkt zur Verfügung stehen. Bereits in den vergangenen beiden Jahren wurden jeweils 10 000 ukrainische Soldaten an Technik und Material ausgebildet.

Das Kommando über die Deutsch-Französische Brigade wurde mit einem feierlichen Appell in der Robert-Schuman-Kaserne übergeben. Foto: DEU/FRA Brigade/Arnaud Klopfenstein

Für all diese Aufgaben bräuchte es weiterhin gut trainierte und ausgebildete Einheiten, fit auch in der IT- und Drohnen-Technologie und im Umgang mit Künstlicher Intelligenz. Er hoffe deshalb, dass der geplanten Wiedereinführung des Wehrdiensts – zunächst auf freiwilliger Basis – eine Wehrpflicht folgen wird und dass in der Bevölkerung die Akzeptanz dafür steigt, sagte Bohnsack.

Personell liegt die Brigade „unter dem Soll“

Dafür wolle die Deutsch-Französische Brigade werben. Denn personell liege die Brigade ebenso wie die Bundeswehr „unter dem Soll“. Auch bei der sonstigen Ausstattung etwa mit Geräten sei noch Luft nach oben. „Wir kommen noch klar, aber es könnte besser sein“, resümierte Bohnsack in Anbetracht dessen, dass künftig mehr Einsatzkräfte über längere Zeit etwa in Polen und Litauen sein dürften.

Gleichwohl sehen sowohl Elias als auch Bohnsack die neuen Herausforderungen, die zu den bisherigen alltäglichen Aufgaben der Brigade hinzukommen, als stemmbar an. Es sei ihm eine „große Ehre“, das erweiterte Aufgabenfeld mit zu gestalten, betonte Elias, der vor 25 Jahren als junger Hauptmann zur Deutsch-Französischen Brigade an den Standort Donaueschingen kam. Er gehe mit Respekt und Zuversicht an die Aufgabe heran, ergänzte Bohnsack und erinnerte daran, wie die Abschreckung an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze im „Kalten Krieg“ funktioniert hat.

Und die Soldaten? Der gewohnte Alltag werde vorerst nicht viel anders sein als bisher, erläuterte Elias, „später allerdings schon“. Das sei für die Brigade, die sich als eine Einheit sieht, „durchaus aufregend“.

Die Brigade

Im Jahr 1989

wurde die Deutsch-Französische Brigade gegründet. Die Infanteriebrigade mit derzeit 5300 Soldaten aus Deutschland und Frankreich besteht aus sechs Kompanien, die an sechs Standorten in beiden Ländern stationiert sind, darunter 800 in Müllheim zuzüglich etwa 200 zivile Mitarbeiter. Der Frauenanteil der Brigade in Müllheim liegt bei acht Prozent.

Der Sitz des Stabs

der Brigade ist in Müllheim. Die Führung wechselt im zweijährigen Rhythmus zwischen Deutschland und Frankreich.

Erfahrungen

sammelte die Brigade bereits in mehreren Einsätzen mit EU-, UN- oder Nato-Mandat, so unter anderem von 1996 bis 2003 in Kroatien, Bosnien und im Kosovo, von 2004 bis 2005 in Kabul und dreimal in Mali, zuletzt 2020.