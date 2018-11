Brigachtal Zwei junge Talente aus der Region

Brigachtal/Villingen-Schwenningen. Die Baden-Württemberg-Stiftung fördert zwei talentierte junge Menschen aus der Region, die zu den neuen Stipendiaten des Programms "Talent im Land" (TIL) gehören. Es handelt sich um Lorena Pripusic aus Villingen-Schwenningen und Nazmi Ahmed aus Brigachtal, die seit dem 1. September Teil der TIL-Familie sind und am 14. November feierlich in das Programm aufgenommen werden. Bei "Talent im Land" unterstützen die Baden-Württemberg-Stiftung und die Robert-Bosch-Stiftung begabte Schüler auf ihrem Weg zum Abitur oder zur Fachhochschulreife. Die Stipendiaten haben in ihren jungen Jahren bereits großes Engagement gezeigt oder Auszeichnungen für ihre Leistungen erhalten. Sie sind vielseitig interessiert und haben oftmals bereits klare berufliche Ziele vor Augen.