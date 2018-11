Brigachtal (flo). An der kleinen Beckhofener Brigachbrücke nagt der Zahn der Zeit, ein Neubau zeichnet sich ab. Der Gemeinderat nahm sich nun den örtlichen Übergängen an, die Klengener Mühlenbrücke hat mindestens Sanierungsbedarf. Nun wird nach den Fördertöpfen geschaut, im kommenden Jahr steht eine weitere Hauptuntersuchung beider Bauwerke an. Die Brigachbrücke ist mittlerweile 62 Jahre alt, die Mühlenbrücke wurde 1976 gebaut.