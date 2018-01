Brigachtal Werte wie Kameradschaft vermitteln

Wenn dann die Jugendlichen zu den Aktiven wechseln und der sportliche Erfolg noch hinzukommt, "baut das einfach auf". Dabei gehe es nicht allein um Siege, es zähle auch wenn die Jungs ein gutes Spiel abgeliefert hätten, stark zusammen gespielt und gekämpft hätten. Das würde in Summe auch die Attraktivität der FC Brigachtal ausmachen. Ritzmann liebt es, nach an der Theke im Sportlerheim gerade nach einem erfolgreichen Spiel mit den Jungs, den Funktionären und den ganzen "Hobbybundestrainern" zu sprechen. Hier habe er den Überblick und könne mit den anderen zünftig feiern oder auch mal das Spiel Revue passieren lassen und "Wunden lecken", wenn man verloren habe. Er bringt sich dann gerne auch ein, pusht die Jungs oder klärt Organisatorisches, ein Mann an der Basis und mittendrin eben.

Die Entscheidung des Vereins, den erfahrenen Trainer Werner Bucher wieder mit an Bord zu holen, den "Heynckes der Bezirksliga", zahle sich jetzt schon aus. Der FC Brigachtal ist und bleibt jetzt mit neuem Trainer, der mit "Herzblut am Werk ist" auf Erfolgskurs.

Vom Heimatmuseum bis zur historischen Kirche St. Martin: In Brigachtal gibt es jede Menge schöne Plätze zu entdecken. In unregelmäßigen Abständen stellen unterschiedliche Menschen aus der Gemeinde ihren Lieblingsort vor und erzählen, warum sie sich genau dort besonders wohlfühlen.