Brigachtal Weitere 15 Bauplätze sind geplant

Brigachtal. Der zweite Bauabschnitt war bereits Thema in der Sitzung im Februar, in der die städtebaulichen Vorentwürfe diskutiert wurden. Hier entschieden sich die Mitglieder für eine weitere Planung mit der Entwurfsvariante drei. Auf Grund dieser ist nun der Bebauungsplan vorgestellt und verabschiedet worden. Sämtliche Textbereiche entsprechen denen aus dem angrenzenden Bebauungsplan "Bromenäcker". Alle Trauf- und Firsthöhen würden jedem Baugrundstück als Höhe über Normal Null zugewiesen, so Hauptamtsleiter Martin Weißhaar. Des Weiteren sind lediglich zwei Wohneinheiten pro Wohngebäude möglich. Um den Verlust an Vegetationsflächen auszugleichen müssen die Freiflächen der einzelnen Grundstücke mit heimischen, standortgerechten Bäumen und Sträuchern begrünt werden.

Es wurden auch die eingereichten Anregungen der Bürger mit in die Planung aufgenommen. Bedenken habe es zu dem angedachten Mehrfamilienhaus-Bauplatz am südwestlichen Rand des geplanten Baugebietes gegeben. Vor allem die Art und die Größe des geplanten Hauses sei ein strittiger Punkt gewesen. Diesen hat die Gemeinde nun in die Planung mit aufgenommen und das Grundstück für eine Doppelhaus-Bebauung vorgesehen. Die zulässige maximale Firsthöhe wird auf 7,50 Meter begrenzt.

Bis Ende nächsten Jahres sollte der Aufstellungsbeschluss stehen und bis 2021 sämtliche Arbeiten abgeschlossen sein. Eine letzte Besprechung und daraufhin ein Beschluss der Satzung soll noch vor den Sommerferien im Gemeinderat erfolgen.