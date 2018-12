Brigachtal Wegenetz wird verbessert

Der Geldübergabe gingen im Gemeinderat und in der Klengener Sport- und Festhalle gegebene Informationen voraus, die Fäden der hiesigen Flurneuordnung laufen beim leitenden Rottweiler Fachbeamten Werner Obergfell zusammen. 674 Hektar Verfahrensfläche, 173 Grund- und 1183 Flurstücke – in Überauchen ist man bereits am Werk. Die weitere Instandhaltung und ein eventueller Ausbau der Wege beschäftigt die Planer ab dem kommenden Jahr.