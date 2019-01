Brigachtal. Ein Benefiz-Vortrag von Walter Müller über Peru veranstaltet das Bildungswerk am Donnerstag, 31. Januar, um 19.30 Uhr im katholischen Pfarrzentrum in Brigachtal. Seit mehr als 30 Jahren sind die Pfarrgemeinden Brigachtal und St. Vincente de Paul in Lima partnerschaftlich miteinander verbunden. Von seiner mehrwöchigen Rundreise im Jahr 2018 durch den schönen Andenstaat berichtet Walter Müller und präsentiert seine Erlebnisse anhand von eigenen Fotografien. Reisestationen sind Lima, Cusco, Abancay, San Hieronymo, Machu Pichu, Puno am Titicaca-See, Arequipa.