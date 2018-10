Brigachtal. Bürgermeisterkandidat Michael Schmitt ist an folgenen Terminen zur Wahlveranstaltungen in der Region unterwegs: Zum Seniorengespräch am kommenden Donnerstag, 11. Oktober, um 14.30 Uhr im Seniorenverein im Werk- und Vereinshaus, zum Jugendgespräch am Dienstag, 16. Oktober, um 19 Uhr im Landjugendraum im Werk- und Vereinshaus, für ein Bürgergespräch am Donnerstag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr im Gasthaus Sternen, Klengen, und zum Bürgergespräch am Freitag, 19. Oktober, um 19.30 Uhr im Gasthaus Löwen, Kirchdorf. Bei einem Informationsstand am Samstag, 20. Oktober, von 8.30 bis 12 Uhr informiert er im Edeka Weißmann, Klengen. Zum Seniorengespräch steht er am Mittwoch, 24. Oktober, um 15 Uhr im Gemeinschaftsraum im Seniorenzentrum Brigachtal bereit.