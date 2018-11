Brigachtal Vorfreude auf kalkärmeres Wasser

Brigachtal. Um weicheres Wasser zu erhalten, müsste die Gemeinde mit Bad Dürrheim kooperieren. In der Kur- und Bäderstadt ist die Erneuerung des Wasserwerks zwingend notwendig, aufgrund der Nähe der jeweiligen Tiefbrunnen bietet sich das Miteinander an.

Beim Informationsabend im Rathaus konnte Bürgermeister Michael Schmitt ein Meinungsbild einholen. Nach Lage der Dinge dürften die Brigachtaler und Bad Dürrheimer gemeinsame "Wassersache" machen. Der mit 5,5 Millionen Euro veranschlagte Neubau in Bad Dürrheim beinhaltet eine moderne und effektive Wasserenthärtungsanlage. Um das Brigachtaler Wasser durch diese laufen zu lassen, wären unter anderem zwei Rohrleitungen mit jeweils zwei Kilometer Länge zu verlegen. Die Kooperation würde Brigachtal 2,2 Millionen Euro kosten und den Wasserpreis wohl um 30 Cent pro Kubikmeter steigen lassen, das ließ der zum Abend eingeladene Ingenieur Dominik Bordt gegenüber den 90 gekommenen interessierten Bürgern wissen. Laut Bordt wären die Mehrkosten beim Wasser aufzufangen, mehr als das sogar: "Durch eine zentrale Wasserenthärtung können Sie zuhause weniger Chemikalien einsetzen, haben einen geringeren Energieverbrauch, Ihr Wasser hat einen niedrigeren Nitratgehalt und ist nahezu frei von Bakterien und Viren." Das Wasser in Brigachtal hat eine Härte von 19 Grad, in Bad Dürrheim sind es sogar 25. Bis 8,4 Grad gilt ein Wasser als weich, ab 14 Grad spricht man von hartem Wasser.

Dominik Bordt wollte sich beim Informationsabend nicht auf einen künftigen Härtegrad für Brigachtal festlegen, von einer deutlichen Unterschreitung der 14 Grad darf aber ausgegangen werden. "Eine Enthärtung auf 13 Grad vergrößert Ihr Einsparpotenzial zuhause um zehn Prozent", ließ der Fachmann noch wissen. Für Schmitt ist die Zeit der Entscheidung gekommen, bis Ende des Jahres sollte sich Brigachtal festgelegt haben. Im Falle einer Kooperation wird der Tiefbrunnen in Überauchen zum Sonderfall und wohl nicht mehr genutzt werden.