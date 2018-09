Brigachtal Viele Veranstaltungen

Wer sich ein sichereres Auftreten wünscht ist bei Matthias Anton richtig, Anfang November gibt der Saxophonist und Dozent an der Trossinger Musikhochschule die entsprechenden Tipps. Kirchenkabarett mit den "Maulflachen", ein Besuch der Passionsspiele im elsässischen Masevaux, Digitale Bildbearbeitung, Fotografie, Seniorengymnastik, Kegelrunde, Zumba und Pilates – das Bildungswerk hat sich breit aufgefächert, um möglichst viele Bürger zu erreichen.

Nicht nur für die älteren Semester dürfte ein Vortrag von Otto Fickel im März interessant sein. Der Zeitzeuge und DDR-Flüchtling berichtet über das gespaltene und schließlich erneut vereinigte Berlin. Berthold Schuler ist der "Reisevogel" im Bildungswerk und kann Ausflüge quasi im Handumdrehen buchen. Mit und über Schuler geht es beispielsweise zum Augsburger Christkindels-Markt, nach Venedig, Baden-Baden, Regensburg oder Passau, die herbstliche Bodenseelandschaft kann ebenfalls per Bahn sowie Fähre erkundet werden.

Die Brigachtaler Spiel- und Krabbelgruppe gibt es übrigens nach wie vor, das Angebot ist nun sogar erweitert, wie das Bildungswerk aktuell mitteilt.

Weitere Informationen: Telefonkontakte für weitere Informationen zum Jahresprogramm: Birgit Käfer 07721/3 21 61, Gabriele Kneißle 07721/2 86 55, Toni Wittlinger 07721/50 34 63.

Das Bildungswerk St. Martin lädt zur Wanderung am Donnerstag, 13. September, ein. Abfahrtszeit ist um 9 Uhr am Parkplatz beim Rathaus Brigachtal. Die geplante Rundwanderung führt in die Gegend von Bad Dürrheim und Hochemmingen. Gutes Schuhwerk ist dringend notwendig. An Regen- und Kälteschutz muss auch gedacht werden. Wanderstöcke werden empfohlen. Aus organisatorischen Gründen ist eine verbindliche Anmeldung bis 11. September unter Telefon 07721/2 26 72 nötig.