Brigachtal Vernissage eröffnet den Blick auf "Begegnungen"

Die Künstlerin liebt die Begegnung mit Menschen, die sie zur Malerei inspirieren. Auch ihre Objekte spiegeln das wider, was sich die Künstlerin bei den Begegnungen gedacht hat. Manchmal habe sie eine feste Vorstellung, wenn sie ein Bild beginnt, erläutert Hengster. Dann könne es sein, dass das Bild auch ihrer Vorstellung entspreche, aber es könne auch sein, dass sie während ihrer Arbeit an dem Werk ihre Gedanken und Vorstellungen verwirft und etwas ganz anderes entstehe, betont sie. Stillstand ist nichts für Annette Hengstler, die schon vor 20 Jahren die Liebe zur Malerei und zum Gestalten von Objekten und Figuren entdeckte. Obwohl sie als rechte Hand von Bürgermeister Michael Schmitt in Brigachtal ausgelastet ist, besuchte sie ein Jahr lang an jedem Wochenende die Kunstschule in Wiesbaden. Dort lernte sie die Ausdrucksmalerei kennen, bei der sie mit Acrylfarbe einfach mal drauflos malte und ihre Gefühle, Ideen und Erlebnisse einbrachte. Manchmal habe sie selbst über das fertige Werk gestaunt und dadurch wieder viel über sich selbst erfahren.

Dieses Jahr in Wiesbaden war ihr jedoch nicht genug. Sie entwickelte sich weiter durch Besuche und neue Erfahrungen an verschiedenen Kunstschulen. "Ich lasse mich einfach von meinen Gefühlen führen, es ist spannend, was dabei herauskommt", betont die Künstlerin.

Zur Erläuterung hat Annette Hengstler hat ein Bild mitgebracht Der Vollmond vor einem blauen Himmel spiegelt die Naturgewalt wider, während sie die Menschen ganz klein am unteren Rand des Mondes gemalt hat. So sei es in der Welt: Der Mensch stehe oft staunend und verwundert vor den Naturgewalten und erkenne, wie winzig er eigentlich sei. Im Foyer werde sie mit zarten Farben beginnen, während pro Etage die Farben bestimmender und lauter werden und sich zum Beispiel zu flammendem Rot im dritten Geschoss steigern.