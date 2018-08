Brigachtal Ur-Heimisches steht im Vordergrund

Brigachtal. Am Sonntag, 9. September, trifft man sich auf dem Dorfplatz an der Bahnhofsstraße in Brigachtal und darf gespannt sein. Die Resonanz war schon während der beiden zurückliegenden Ausgaben gut, auch der nun anstehende Naturparkmarkt "XL" dürfte überzeugen.

Viele "Lokalpatrioten" bieten ihre Waren an

Schwarzwälder Spezialitäten direkt vom Erzeuger, offenherzige und sich über die Schulter blicken lassende Handwerker, Unterhaltung, Spaß und gute Laune – die standhaftesten Markt-Besucher können ganze sieben Stunden vor Ort verbringen. Cola, Fanta, Pommes frites oder etwa Mandarinenkuchen wird es beim Naturparkmarkt abermals nicht geben, die Regionalität bleibt unterstrichen.