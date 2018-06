Brigachtal Unterhaltung nur vom Feinsten

Den Abschluss des ersten Parts bot Bryan Adams’ gefühlvoll in Szene gesetztes "everything I do, I do it for you", bevor zum ersten Mal ehemalige Mitspieler des Jugendorchesters auf die Bühne kamen. Einige haben bereits vor 20 Jahren im Jungendorchester mitgespielt.

Musikalisch in den Sommer holten sie das Publikum mit "Summernight Rock" von Steve McMillan und unterstrichen noch mal den Fokus auf die Zeit mit "Rockin’in the sixties" und "one moment in time", die ehemalige Olympia-Hymne von Whitney Houston. Am Schluss gaben sich 75 Mitglieder die Ehre. Sogar einige Mitglieder, die auch bei der Gründung dabei waren. Dirigentin Christine Wigant leitete ihre Schützlinge zu "ABBA Gold" von Ron Sebregts und "Children of Sanchez" von Peter Kleine Schaars an. Lobende Worte überbrachte auch Josef Wangler, der Vorsitzende der Tannheimer Musikkapelle. Als Geschenk gab es einen kompletten Notensatz.