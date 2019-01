Brigachtal Unfallverursacher versteckt sich vor Polizei im Schrank

Brigachtal - Ein 60-Jähriger ist in Brigachtal am Mittwoch betrunken Auto gefahren und hat einen Unfall gebaut. Er beging Unfallflucht, weswegen ihn die Polizei Zuhause stellte. Dort schloss sich der Mann jedoch zunächst im Keller ein. Die Beamten brachen deshalb die Tür auf. Damit war der Klamauk jedoch noch nicht vorbei: Als die Beamten den Raum betraten, hielt sich der Mann in einem Schrank versteckt.