Brigachtal Storch ist aus dem Winterdomizil zurück

Brigachtal. Der Storchen-Experte Friedrich Widmann aus Neudingen ist sich sicher, dass es der gleiche Storch ist, der schon seit etlichen Jahren immer wieder zu seinem Horst zurückkehrt. Das sei generell bei Störchen so, sie seien so intelligent und suchen sich die Umgebung, die zu ihnen passt.

Die Jungen würden den Weg nach Afrika problemlos finden und eben die älteren Männchen fliegen wieder zurück zu ihren Nestern und warten hier geduldig auf die Rückkehr der Partnerin. Ziehen sie dann gemeinsam Junge auf, bleibt ein Elternteil bei den Kleinen, um sie vor Räubern zu schützen. Der Brigachtaler Storch ist unberingt und hat am Hals andere Federn, die seien ein bisschen kürzer. Widmann kenne diesen Storch ganz besonders gut, weil er ihn sehr lange und intensiv beobachtet habe. Sein zugehöriges Weibchen konnte vor fünf Jahren beringt werden, und somit die Aufenthaltsorte nachvollzogen werden.

Dass der Storch jetzt, bei den kalten Temperaturen wieder da ist, sei gar nicht so unüblich. Teilweise würden die Störche auch einfach am Rhein, am Kaiserstuhl oder an der Rhone überwintern. Dort würden sie einfach hinter den Traktoren herlaufen, wenn diese pflügen, und dann Futter finden.