Brigachtal St. Martin Kirche verwandelt sich fünfmal zur Bühne

Kirchen weisen häufig eine gute Akustik auf und sind allein deshalb für Musiker und Sänger interessant. St. Martin verfügt jedoch fast schon über ein Alleinstellungsmerkmal. Schon das gesprochene Wort schallt deutlich vernehmbar und klar durch den zentralen Raum. Die ehemalige Pfarrkirche der alemannischen Urmark Klengen hat bei Musikern einen hervorragenden Ruf. Zudem kommt man beim Kulturellen Herbst an einem uralten Kirchenstandort zusammen, das beflügelt Künstler zusätzlich und nimmt Zuhörer noch etwas mehr ein.

Los geht es am kommenden Sonntag mit der um 17 Uhr beginnenden Messfeier. Zum Auftakt des Kulturellen Herbstes kommt der Bad Säckinger Kinder- und Familienchor Heilig Kreuz ins Brigachtaler Gotteshaus. Anschließend gibt es ein gemütliches Beisammensein auf dem Kirchenhof. Gespannt darf man auf den Auftritt des Flötenquartetts L’Art die Flauti aus Villingen-Schwenningen sein, alle Darbietungen in St. Martin beginnen um 18.30 Uhr.

Die in Brigachtal gebürtige Carolina Riesle, gibt im Vierklang mit Astrid Heider, Delia Melania Varga und Berthold Graf am Sonntag, 7. Oktober, ein lupenreines Heimspiel. St. Martin als Veranstaltungsort betreffend geht es Samstag, 13. Oktober, weiter. Gregorianischer Chorgesang kündigt sich an, beim zurückliegenden Herbst-Auftritt von Gregoranika aus der Ukraine kam die Brigachtaler Kirche an ihre Kapazitätsgrenze. Das bekannte Zupforchester Villingen-Schwenningen findet am Sonntag, 21. Oktober, nach Brigachtal und wartet mit den Klängen von Mandoline, Mandolen und Gitarren auf. Letztmals beim Kulturellen Herbst kommt man in St. Martin am Samstag, 17. November, beim Abschlussgottesdienst zusammen. Pfarrer Dominik Feigenbutz hat das Wort, Beginn ist ebenfalls um 18.30 Uhr.