Brigachtal Spaß und Fröhlichkeit im Vordergrund

Als Angst trieb er sein Unwesen vor allem dort, wo er weiß, dass die Furcht am größten ist. So fand er im Haus des kleinen Theo die richtige Bleibe.

Spielerisch stellte Jannik Bosch den kleinen Theo dar und entpuppte sich nebenbei als eine Nachwuchshoffnung für die Theatergruppe.

Im Spiel fürchtete sich dieser vor nahezu allem. Sehr zur Sorge seiner Mutter, deren Gefühle und Nöte Alexandra Effinger authentisch wiedergab.

Musikalisch bereicherte eine Band mit Sängerin Sarah Sieber, Pianist Thomas Schultis und Schlagzeuger Adrian Hirt das Musical mit Texten, welche die Situation des kleinen wieder spiegelten.

Groß und Klein verfolgten gespannt die Handlung in deren Verlauf sich Theo mehr und mehr von seiner Angst befreite und am Ende sogar seiner Mutter beim Entfernen einer Spinne zur Hilfe kam.

Regisseur Thomas Huber unterteilte das Musiktheater in drei Akte, so dass die jüngsten Zuschauer bereits ein Feeling von einem Mehrakter bekommen konnten. Am Schluss hieß es Ende gut, alles gut.

Die Lehre lautete, die Angst zu verdrängen und nie aufzugeben. "Es war einfach lustig und interessant" freute sich eine Mutter über die willkommene Abwechslung am Nachmittag.

Die Organisatoren des Musikvereins ziehen demnächst Bilanz und legen sich dann fest, wie es weitergeht mit der Nachmittagsvorstellung am zweiten Weihnachtsfeiertag.

Die Akteure haben den Nerv der Besucher getroffen. Somit stehen die Zeichen gut, dass Initiator Huber im kommenden Jahr in einem weiteren Stück Regie führt.