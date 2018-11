Brigachtal Sozialstation erhält weiteres Auto

Am Mittwoch spendete der Krankenpflegeverein St. Elisabeth Brigachtal/Marbach das zwar kleine aber neue Einsatzfahrzeug, ab jetzt muss kein einziger Dienstkilometer mehr privat abgerechnet werden. Für die häusliche Krankenpflege stehen in Brigachtal sechs Autos bereit. Die momentan 100 Patienten werden nahezu täglich besucht.

Der Krankenpflegeverein wurde 1903 in der damaligen Pfarrei Kirchdorf gegründet. Durch die Einführung der Pflegeversicherung und den Schwesternschwund war eine Krankenversorgung wie früher nicht mehr möglich, der Verein schloss sich deshalb der katholischen Sozialstation VS an.