Brigachtal Schwerlastverkehr ist für Bürger ein Ärgernis

"Reine Wohngemeinden werden schnell zu Schlafgemeinden!" Schmitt spricht sich für einen Gemeindeverbund und eben gegen Schlafgemeinden aus und will das Miteinander weiterhin fördern. Zu einer Auslagerung von Scholz-Metall werde es kaum kommen, prognostiziert das Gemeindeoberhaupt bezüglich des großen Dauerthemas.

"Packen Sie dann doch einmal ein Stück weit die Keule aus"

Beim Kommunalgespräch im Landhaus lehnte sich Reinhard Poschmann vom heimischen Seniorenverein ordentlich vor und wünschte sich vom Bürgermeister entschlossenere Antritte: "Scholz, die Spedition Effinger und der Steinbruch sind auf Dauer nicht in der Ortsmitte zu halten. Unter anderem deren Schwerlastverkehr beeinträchtigt das Leben der Bürger. Herr Schmitt, für Sie steht ja wohl eine weitere Amtsperiode an. Packen Sie dann doch einmal ein Stück weit die Keule aus!" Poschmann wünscht sich des Weiteren ein per Spaziergang zu erlebendes Brigachtal. "Wenn man beispielsweise vom Seniorenzentrum aus startet, steht man erst einmal an einer Ampel. Ein Rundweg bei uns in Brigachtal? Fehlanzeige!", moniert er.