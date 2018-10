Brigachtal "Schnell rauchfreien Raum aufsuchen"

Dennoch wurde erneut deutlich, dass auf Grund der Bebauung, der Löschangriff auf der Eingangsseite des Gebäudes zu Schwierigkeiten führt. "Wir haben ab Notruf maximal zehn Minuten Zeit, bis wir als örtliche Wehr am Einsatzort sind. Diese Zeit entspricht in etwa jener Zeit, die ein Mensch unter Berücksichtigung entsprechender Sicherheitsvorkehrungen in einem verrauchten Raum relativ unbeschadet überstehen kann." Efinger erklärte, wie wichtig es für eingeschlossene Personen in Brandobjekten ist, so schnell wie möglich einen rauchfreien Raum aufzusuchen. Nicht vor Ort war Kommandant Sascha Eichkorn, der einen überregionalen Termin wahrnahm.