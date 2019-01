Brigachtal Schaden durch Graffitiserhöht sich

Brigachtal. Vermutlich sind hier die gleichen Täter zu Gange, wie bereits bei den Schmierereien an der Halle in Kirchdorf, meint die Gemeindeverwaltung. Sie bezeichnen sich selbst mit "E-one" und "Mökq". Der durch die Täter verursachte Schaden stelle kein Kavaliersdelikt mehr dar und belaufe sich mittlerweile auf mehrere Tausend Euro. "Die Bevölkerung und vor allem die Anwohner öffentlicher Gebäude werden dringend gebeten, auf verdächtige Wahrnehmungen zu achten, die mit den Graffiti-Sprühereien in Zusammenhang stehen könnten", bittet die Verwaltung. Die Polizei habe bereits die Ermittlung in den zwischenzeitlich zahlreichen Fällen aufgenommen. Zeugen können sich direkt beim Polizeirevier Villingen, Telefon 07721/60 10, oder beim Ordnungsamt, Yvonne Roth, Telefon 07721/29 09 28, melden. "Wenn die Täter nicht überführt werden können, trägt die Allgemeinheit die durch die notwendige Reinigung entstehenden Kosten."