Brigachtal Rückzug angekündigt

Bernd Albert gilt als einer der bekanntesten Brigachtaler und meldet sich am Telefon mit "Bendel". Der Spitzname ist mit Alberts Engagement beim Dorffest in Verbindung zu bringen, dort war er lange Zeit Verkäufer der Eintrittsbänder. Hin und wieder erweckte Bernd Albert in letzter Zeit den Eindruck der Amtsmüdigkeit, schon bei den letzten Wahlen im Ortsverband habe er sich als CDU-Chef eigentlich gar nicht mehr zur Verfügung stellen wollen, ist zu hören. Weitere Ausführungen macht Albert nicht, seine letzte Amtsperiode als CDU-Gemeinderat werde er selbstverständlich noch bestreiten.