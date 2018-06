Der Chor "Nancy Ducale" gastiert am Sonntag, 24. Juni, ab 14.30 Uhr in der Kirche St. Martin in Brigachtal. Der renommierte Chor vereint Sänger aus dem Großraum Nancy, darunter auch einige Mitglieder aus Brigachtals Partnerstadt Essey-lès-Nancy. Nun wird der Chor am 24. Juni sein aktuelles Programm "Musique Royale" aufführen, beginnend mit dem "Ave Maria" von Caccini, gefolgt von dem "Laudate Dominum" von Vivaldi und einem Auszug aus "Thamos, König in Ägypten" von Mozart. Der zweite Teil des Konzerts enthält eine Interpretation aus dem "Te Deum zum Ruhm Ludwigs XV." von Madin und "Super Flumina Babilonis/An den Ufern des Flusses von Babylon" von De Lalande. Am Sonntag, 7. Oktober, wird der Chor das gleiche Konzert in der Pariser Madeleine-Kirche singen. Das Partnerschaftskomitee und die Gemeinde Brigachtal hoffen auf viele Besucher. Der Eintritt ist frei. Spenden gehen an den Chor, damit ein Teil der Reisekosten gedeckt wird. Foto: Chor