Brigachtal Raser nach Rietheim ausbremsen

Brigachtal. Da in Marbach der Kreisverkehr fertig ist, wurde die dortige Geschwindigkeits- und Tonnagebegrenzung aufgehoben. Die Straße ist seit Jahren nicht im besten Zustand. Die Gemeinde sieht die Ursache in den schweren Lastwagen. Durch diese werde das Bankett der Straße in Mitleidenschaft gezogen. Da an einigen Stellen diese auch eine geringe Breite aufweist, ist die Verwaltung der Meinung, dass eine dauerhafte Geschwindigkeits- und Tonnage begrenzung Sinn machen würde.

Zwischen Überauchen und Rietheim soll ein Tempolimit eingeführt werden. Das war Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Seit einiger Zeit gilt bereits ab Höhe des landwirtschaftlichen Hofes nach der Gemarkungsgrenze ein Tempolimit von 50 Stundenkilometer (km/h). Das Ortsschild soll bis etwa auf Höhe der nördöstlichen Ecke des Sportplatzes in Richtung Rietheim versetzt werden. Nach dem Sportplatz in Richtung Rietheim soll in beide Fahrtrichtungen die Geschwindigkeit auf 70 km/h reduziert werden. Zusätzlich wird eine Tonnagebegrenzung auf 7,5 Tonnen, ausgenommen der landwirtschaftliche Verkehr, gewünscht. Der Vorschlag wurde mit zwei Enthaltungen angenommen. Nun entscheidet das Landratsamt über den Antrag.

Lothar Bertsche von der Bürgerinitiative stellte in den Raum, ob wegen der Tonnagenbegrenzung eventuell andere Straßen mehr befahren werden. Frank Ritzmann von "Pro Brigachtal" sprach sich für das Tempolimit aus, da dort viele Fußgänger zum Sportplatz und Baarfood-Standort unterwegs seien.