Brigachtal Ragtime auf der Mandoline

"Allerdings liegt der letzte Auftritt des Zupforchesters beim Kulturellen Herbst schon neun Jahre zurück, deshalb freue ich mich jetzt sehr über diese Begrüßung", so Josef Vogt eingangs des Musikabends. Auch für die dezenten Klänge der Mandolinen, Mandolen und Gitarren ist das Gotteshaus St. Martin bestens geeignet, Frank Scheuerle weiß das als Leiter des Zupforchesters natürlich. Tolle Akustik, jedoch spärliche Heizung – die Protagonisten auf der Bühne mussten sich in Brigachtal etwas länger einspielen und eröffneten mit der Hamburger Ouvertüre aus der Feder Georg Philipp Telemanns (1681 bis 1767). Mit dem Concerto G-Dur von Domenico Caudioso (um 1700) wurde es recht beschwingt, vor allem die italienische Mandolinen-Literatur ist umfangreich. Der Feierliche Reigen von Hermann Ambrosius (1897 bis 1983) leitete in die Pause über, auf dem Kirchhof von St. Martin genossen die Konzertbesucher kurz die sich abschwächende Farbenpracht des Brigachtaler Sonnenuntergangs.

Der zweite Konzertteil war auf das 20. Jahrhundert ausgerichtet. Mit der Mandoline lässt sich auch Ragtime spielen, sehr oft freilich wird diese Klang-Rhythmus-Konstellation nicht geboten. Die Doppelstädter haben gewagt und gewonnen, der Champagne-Rag von Joseph Francis Lamb (1887 bis 1960) kam an. Scheuerle und die Seinen schlossen mit der Spanischen Ouvertüre von Siegfried Behrend (1933 bis 1990) feierlich und standesgemäß – beim Verlassen von St. Martin freuten sich die Besucher über einen abgerundeten und kulturell aufgewerteten Feierabend.