Brigachtal Quartett bringt den Zauber der Flöte zum Klingen

"Zauber der Flöte" lautet das Thema des Konzerts, das den diesjährigen Veranstaltungsreigen fortsetzt. Das Querflötenquartett "L’Arte dei Flauti" setzt sich aus Delia Melania Varga aus Villingen, Astrid Heider aus Trossingen, Carolina Riesle aus Brigachtal und Berthold Graf aus Villingen zusammen. Für Carolina Riesle, vormals Vogt, ist es ein echtes Heimspiel, da sie in Brigachtal aufgewachsen ist, bereits mit sieben Jahren Flötenunterricht beim heimischen Musikverein erhielt und schon einige Male zusammen mit ihrer Flötenlehrerin Astrid Heider in der Martinskirche konzertierte.

In der jetzigen Besetzung tritt das Quartett seit 2015 auf, und es hat sich durch den ­Einsatz unterschiedlicher ­Querflöten einschließlich der Bass-Querflöte ein spezifisches Konzertprogramm erarbeitet, das es bereits bei ­verschieden Konzerten erprobt hat und nun auch in Brigachtal vorstellt.

In ihrem Programm spannen die Musiker einen Bogen an Flötenliteratur, der vom Barock bis in die Gegenwart reicht. Der Eintritt ist frei. Eine Spende am Ende des Konzerts nimmt das Quartett jedoch gerne an.