Brigachtal Provinzdiva mischt Klengen auf

Brigachtal. Zum Stück: Klengen erwartet großen Besuch. Renate Wessendorfer, gemimt von Tracy Huber, hat sich angemeldet. Der Stummfilmstar, der sich Reni Claude nennt, findet das kleine Dorf toll. Es sei am Ende der Welt und man müsse durch Kuhfladen durch. Und die schrecklichen Leute überall, echauffiert sie sich. Ihr Manager Tino Voigt alias Wichtlstein schlägt ins gleiche Loch. Die Zimmer seien ok, könne man jedoch nicht mit dem Adlon vergleichen. Der angebliche Film, der gedreht werden soll, erweist sich bald als Finte – Die Diva will vor Ort herausfinden, wer ihr Vater ist.

Allein die Ankündigung des Besuches des Filmstars lässt Volker Hirt alias Sebastian "Wastel" Brunnleitner, den Bürgermeister, mit den Beinen schlackern. Und dies, obwohl seine Frau Gundula (Katrin Ehlert) ausnahmsweise mal nicht beteiligt ist. Er habe solange das Sagen, bis sie wieder kommt. Kurzerhand akzeptiert sie den eilends in die Rolle ihres Mannes schlüpfenden Knecht Sepp alias Gerhard Hirsch als Garant für eine heiße Nacht. Der Vater sei eh ein selten blödes Rindvieh und seine Söhne, der in Moni Lang (Julia Effinger) verliebte Max als Andreas Bucher und der spätzündende Fredl, von Thomas Kuss in Szene gesetzt, könnten ihn ruhig schikanieren.

Sepp und Resi, die Mutter von Reni, waren verlobt vor vielen Jahren, aber an der Kilbig habe der Bürgermeister mit ihr etwas gehabt und für das vermeintliche daraus entstandene Kind daraufhin 20 Jahre Alimente gezahlt. Es stellt sich dann schnell heraus, dass Sepp der wirkliche Vater ist. Zum Finale tanzen Reni und Fredl noch einen Tango.