Brigachtal Patrozinium wird zum großen Fest

Brigachtal. Die Uhr zeigte 11 Uhr, als Pfarrer Dominik Feigenbutz während des Festgottesdienstes mit einem kurzen Schweigen an das Ende des ersten Weltkrieges vor genau einem Jahrhundert erinnerte. Es war einer von zahlreichen Momenten, die das Patrozinium zu Ehren des heiligen St. Martin zu einem besonderen Ereignis machten.

Es ist ein Patrozinium, das zu den ältesten seit der Christianisierung zählt und bereits seit dem achten Jahrhundert nach Christus gefeiert wird. Josef Vogt, Cheforganisator des kulturellen Herbstes, erinnerte daran, dass die teilprofanisierte Kirche St. Martin im Herzen von Kirchdorf die älteste Kirche der Baar ist und der Martinsumzug zwischen dem unter Denkmal stehenden Gotteshaus und dem Gemeindezentrum Allerheiligen deshalb eine besondere Bedeutung erhält.

Das unter dem Motto "Teilen" stehende Kirchenfest erinnerte an die noch immer bestehenden Gräben zwischen Arm und Reich, welche der im Pfarrgemeinderat mit einem eigenen Stand vertretene Perukreis beispielhaft seit drei Jahrzehnten zu überwinden versucht. Das Motto erinnerte aber auch an das Martinifest, mit dem das Patrozinium am Sonntagabend schließlich endete.