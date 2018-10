Brigachtal Patientenverfügung ist unerlässlich

Im Kolping-Saal des Pfarrzentrums bezeichnete ­Andreas Rottler, Geschäftsführer der gleichnamigen Finanzkanzlei mit Sitz in Villingen-Schwenningen, die Resonanz auf eine Informationsveranstaltung als einen weiteren Beleg dafür, wie sehr das Thema der persönlichen Vorsorge der Bevölkerung unter den Nägeln brennt.

Es gibt wohl wenige, die noch nie etwas von Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Testamentsvollstreckung oder ähnlichem gehört haben. Doch oft wissen die Menschen nichts damit anzufangen. Aus diesem Grund plante Rottler einen Infoabend, dessen Gestaltung Generationenberater Michael Minder und Rechtsanwältin Rahel Johanna Schilling übernahmen.

Die beiden Referenten brachten deshalb ein wenig Licht ins Dickicht der Gesetze und zeigten Optionen auf, welche Schritte nötig sind, das Vermögen abzusichern, das Wichtigste vorab zu regeln, niemandem zur Last zu fallen und so die Basis für Harmonie in der Familie zu legen. "Nur wenige wissen, dass eine unterschriebene und ausführlich verfasste Vorsorgevollmacht mit Betreuungsverfügung die Voraussetzung für die gesetzliche Betreuung eines kranken oder nicht mehr handlungsfähigen Verwandten bildet. Liegt sie nicht vor, übernimmt ein gesetzlich bestellter Betreuer diese Aufgaben." Fragen zur Unterbringung und Wohnung, die Regelung der gesundheitlichen Angelegenheiten oder des Vermögens, der Kontakt mit den Behörden oder das Öffnen der Post seien ohne dieses Dokument nicht mehr die Angelegenheit der Kinder oder des Ehepartners, sondern des Betreuers, der befugt sei, eigenmächtig zu entscheiden. Ähnliches gelte für das Sorgerecht, welches ohne Verfügung nicht automatisch auf die nahen Verwandten oder Taufpaten übergehe.