Brigachtal Neuer Klangkörper in Kirche zu hören

Bei diesem Adventskonzert gibt der neue Dreiklang das erste Konzert in Brigachtal. Im zweiten Konzertteil tritt das große Orchester des Musikvereins Brigachtal auf. Dirigent Volker Rückert hat, in seinem mittlerweile achten Kirchenkonzert in Brigachtal, ein interessantes Programm zusammengestellt. "Seien Sie gespannt auf die wundervolle Musik die unsere Dirigenten ausgesucht haben. Wir wünschen Ihnen einen schönen Konzertabend beim Musikverein Brigachtal."

Zunächst ist das Jugendorchester Dreiklang zu hören mit Concord Celebration, der James Curnow Ouvertüre über die Westminster Glocken von Londons "Big Ben". Es folgen "The Magic Book" von Thierry Deleruyelle; ein dänisches Märchen in drei Sätzen "Hans und die Tiere – im Schloss  Königliche Hochzeit"; "Shape of you" im Arrangement  von Matt Conaway. Dieser Notensatz ist ein Geburtstagsgeschenk der Musikkapelle Tannheim anlässlich des 50. Bestehens des Jugendorchesters in diesem Jahr. "Happy Xmas" (War is over)  im Arrangement von Michael Brown ist ein Friedensaufruf von John Lennon 1971 zu Weihnachten – The war ist over! If you want it! (Der Krieg ist dann vorbei, wenn ihr es wollt!)

Das große Orchester des Musikvereins Brigachtal spielt nach der Pause Eherne Wehr von Georg Fürst, im Arrangement von Sebastian Middel als Konzertmarsch; "Et in terra pax" von  Jan van der Roost – "Frieden auf Erden" als Tongedicht – ein musikalisches Plädoyer für den Frieden. Danach heißt es "Hymn to the infinite sky" von  Satoshi Yagisawa – Hymne an den unendlichen Himmel als Symbol des Friedens. Castrum Alemorum von  Jacob de Haan – eine musikalische Geschichte der mittelalterlichen Bedeutung der Burg von Allymes (Rhones-Alpes). Den Abschluss bildet White Christmas  von Irvin Berlin im Arrangement von Heinz Briegel – eine Homage an Bing Crosby.