In der Straße "Ob der Wanne 23" in Klengen entsteht bald ein Neubau mit viel Platz für Wohnungen. Wohnraum ist in Brigachtal schwer zu bekommen, deswegen wurde diesem Thema im Gemeinderat viel Bedeutung zugemessen. So genehmigte das Gremium zahlreiche Ausnahmen, um möglichst viel Wohnraum aus der Fläche herausholen zu können. Foto: Appel