Brigachtal Narren sind bereit für neue Fasnetssaison

In den Reihen der Katzejomer-Musikanten ist Ehrgeiz zu vernehmen, die noch junge Gruppe will an der Qualität feilen. Der Status der musikalischen Damen und Herren war bis dato nicht ganz geklärt, fortan bezeichnet sich die Formation als Guggenmusik. Das passende T-Shirt dürfte noch eine Weile das bevorzugte Kleidungsstück sein, Ideen zu einem Häs gibt es aber bereits. In der Folge wollen die Katzenjomer-Musikanten mit dem Zunftvorstand besser kommunizieren, schließlich dürfe man den Probenraum ja umsonst nutzen. Die Teilnahme am Umzug ist in Aussicht gestellt, bis zu einem exponierten Straßenauftritt will man sich aber noch weiter festigen.

Günter Obergfell ist für den aus der Vereinsspitze ausgeschiedenen Markus Schultis nachgerückt, letztgenannter bekam bei der Hauptversammlung stehenden Applaus. Carina Weißhaar wechselt in den Narrenrat auf, Lukas Fleig ist neuer stellvertretender Kassierer.