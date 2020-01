Brigachtal Mysteriöse Brandserie an Wohnblock

Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich noch mehrere Personen in ihren Wohnungen. Der Brand konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Brigachtal glücklicherweise schnell gelöscht werden. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurden die evakuierten Personen vom Rettungsdienst vor dem Gebäude betreut. Eine Höhe des Sachschadens konnte von der Polizei bislang noch nicht benannt werden.

Ähnliche Ereignisse

Dem Brand gingen aber weitere, ähnliche Ereignisse im Dezember voraus, "und zwar immer im Bereich des selben Gebäudes", wie Polizeisprecher Dieter Popp im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten berichtet. So sei es am 14. und 22. Dezember zu "weiteren Sachbeschädigungen durch Brandlegung gekommen".

Am 22. Dezember brach laut Feuerwehr gegen 9 Uhr aus ein Feuer in einem Altpapiercontainer im Bereich desselben Gebäudes aus. Auch in diesem Fall konnte er schnell von den 15 Kräften der Feuerwehr Brigachtal gelöscht werden. Am 14. Dezember brannte derweil kurz vor Mitternacht ein Weihnachtsgesteck im Treppenhaus, wobei hier bereits Nachbarn Löschversuche unternahmen. Die Feuerwehr übernahm schließlich die Nachkontrolle sowie die Belüftung des Gebäudes.

Mysteriöse Brandserie sorgt für Aufsehen

Viel passiert, so berichtet der Polizeiprecher, sei bei den drei Ereignissen glücklicherweise nicht. Dennoch sorgt die mysteriöse Serie für Aufsehen in dem Wohnblock am Rande von Kirchdorf.

Denn die Polizei schließt nicht aus, dass die Brandereignisse zusammenhängen. "Es wurden deshalb Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen", berichtet Popp. Es werden Zeugen gesucht, die zu den drei Bränden und deren Entstehung Hinweise geben können. Diese werden von der Polizei in Villingen unter Telefon 07721/60 10 entgegengenommen.