Brigachtal Mit Herzblut für Gemeinde unterwegs

Unterkirnach. Langeweile kommt hier sicher nicht auf. Beim Ferienkarussell in der Unterkirnacher Spielscheune können sich Kinder von Feriengästen und Kinder aus Unterkirnach austoben. Sie werden dabei in einem kindgerechten, pädagogischen Proramm von Studentinnen des Lehramts und Fachkräften angeleitet und betreut.

Auch nach der Pensionierung aktiv

Michael Klafki, der Gründer des Projekts Ferienkarussell, lebt seit 50 Jahren in Unterkirnach und hat als Pädagoge an der Roggenbachschule gearbeitet. Seit seiner Pensionierung legt er nicht die Hände in den Schoß, sondern kümmert sich in der Schule sowohl um die Schulbücherbeschaffung, als auch um die Schülerbetreuung im Rahmen der Ganztagsschule. Dazu ist er der Vorsitzende des Vereins "Freunde und Förderer der Roggenbachschule" – und unter anderem sehr darum bemüht, dass das Ferienkarussell rund läuft und interessante Programmpunkte für die Kinder angeboten werden.