Brigachtal "Meine neue Freiheit" im Gespräch

Besprochen wird die Biografie über das junge Leben der Afghanin Zore Esmaeli mit dem Titel "Meine neue Freiheit, von Kabul über den Laufsteg zu mir selbst".

Biografie beschreibt Leben zwischen den Kulturen

Zore Esmaeli, 1985 in Kabul geboren, flüchtete im Jahr 1999 mit ihrer Familie nach Deutschland. Sie wohnt in Kassel und machte dort auch ihren Schulabschluss. Sie wurde als Model von der Miss Hessen entdeckt. Es folgten Modestrecken in vielen internationalen Modemagazinen.