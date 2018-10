Brigachtal Lust am Lesen steigern

Brigachtal. Um die Lust am Lesen zu steigern, findet jedes Jahr seit 1997 der Fredericktag im Oktober statt. Seinen Namen hat der Fredericktag in Anlehnung an das bekannte Kinderbuch "Frederick" von Leo Lionni bekommen: weil die kleine Maus Frederick, anders als ihre Mäuse-Freunde, keine Vorräte für den Winter sammeln wollte, sondern lieber Wörter, Farben und Sonnenstrahlen.