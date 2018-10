Die Leichtathletik- und Turngemeinschaft (LTG) Brigachtal unternahm mit 62 Kindern im Alter zwischen fünf und 13 Jahren einen ereignisreichen Tagesausflug in die Wilhelma. Zunächst bestiegen die jungen Teilnehmer zusammen mit neun Begleitern den Doppeldecker-Bus und fuhren nach Stuttgart. Aufgeteilt in Kleingruppen erkundeten die Kinder bei angenehmen Herbsttemperaturen und strahlendem Sonnenschein den Tierpark zusammen mit ihren Übungsleiterinnen. Hier gab es nicht nur allerhand Tiere zu sehen, auch das Toben auf den Spielplätzen kam nicht zu kurz. Am Abend ging es wieder gemeinsam im Bus zurück ins Brigachtal. Begleitet wurde die Ausflugsgruppe um die Vorsitzende Brita Krebs (von links, stehend) von den Übungsleiterinnen Julia Teichgräber, Sandra Neufeld, Tanja Kammerer, Alexandra Hall (kniend) und (von rechts, stehend) Maja Lange, Kathrin Krebs und Angela Kammerer. Foto: LTG