Brigachtal LED-Lampen für zwei Ortsteile

Bereits in der Sitzung am 10. April wurde die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik in den beiden Ortsteilen Kirchdorf und Klengen grundsätzlich beschlossen – genauso wie die inzwischen erfolgte Umrüstung in Überauchen.

Firma Eichkorn wird die Arbeiten in Klengen und Kirchdorf ausführen

Die Vergabe des Auftrags an die Firma Eichkorn wurde allerdings zurückgehalten, bis dem Antrag auf Förderung stattgegeben wird. Da dieser nun hinfällig ist, kann ab jetzt mit der Maßnahme begonnen werden, was dadurch etwas "früher zur Stromkosteneinsparung führt", so Maute.

Das Angebot der Firma Eichkorn, das sich an die Ausführungen im Ortsteil Überauchen hält, beträgt insgesamt 65 197 Euro. Darin sind für Klengen 360 Lichtpunkte (40 979 Euro) und für Kirchdorf 215 Lichtpunkte (24 218 Euro) vorgesehen.

Die nun entstandenen Mehrkosten werden – verursacht durch zu niedrige Haushaltsansätze – nicht zu höheren Kosten, so Maute. Sie werden durch Einsparungen bei der Straßenbeleuchtungsunterhaltung und durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer gedeckt.