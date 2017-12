Brigachtal Landwirtschaft darf Radweg nutzen

Es sei schade, dass die geplante Fahrradstraße nicht wie der ursprüngliche Radwegverlauf entlang der Bahnstrecke oder an der Brigach direkt verwirklicht werden könne, auch aus Naturschutzgründen. Theobald Effinger (CDU) betonte, dass man nun Kosten von 50 000 Euro mehr habe, "weil Frösche an der Brigach geschützt werden." Joachim Eichkorn (CDU) hakte nach, ob mögliche Probleme in Form von Hochwasser-Unterspülungen berücksichtigt wurden. Dies wurde bei der Planung mit aufgenommen, so Pickhardt.

Lothar Bertsche von der Bürgerinitiative erinnerte daran, dass es wichtig sei, auch für ausreichend Beleuchtung zu sorgen. Dies auch, weil der Radweg "doch etwas weg von mehr frequentierten Wegen" sei.