Herzlich willkommen waren die Kinder der Tagesstätte Froschberg bei den Bewohnern der Wohngemeinschaft für Senioren in Brigachtal. Mit Liedern wie "Schneeflöckchen", "Kling Glöckchen klingelingeling" oder der flotten "Weihnachtsbäckerei" machte der Nachwuchs des Kindergartens den sieben Bewohnerinnen der Wohngemeinschaft ein echte Freude. Martina Maier, Carola Käfer und Gaby Köschen­bauer hatten sich an diesem Tag mit ihren Maxikindern aufgemacht, um bei vielen Menschen in Brigachtal anzuklopfen und musikalische Weihnachtsgrüße vorbeizubringen. Bei den sieben Damen der Caritas Wohngemeinschaft kamen die vorweihnachtlichen Grüße ganz besonders gut an, und Ruth Boss und Mitbewohnerin Margarethe Prozek (sitzend von links) freuten sich ganz besonders über die Kindergrüße und spendeten viel Beifall. Die älteren Frauen, denen die Kinder eine große Freude bereiten konnten, leben in der Marbacher Straße 17 in Brigachtal im Haus der Senioren in einer vom Caritasverband betreuten Senioren-WG, die sich zunehmender Beliebtheit erfreut. Foto: Fein