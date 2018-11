Brigachtal Kickspaß bald auf grünem Polyamid

Das Anlegen eines Kunstrasens in Brigachtal kann natürlich diskutiert werden, schließlich hat ein solcher nach wie vor nicht die Vorzüge eines Naturrasens. Das heimische Klima ist aber nicht zu unterschätzen, die sich pro Saison ergebenden Spielausfälle sprechen für sich. Zudem kann auf Polyamid auch bei großer Feuchtigkeit und Kälte trainiert werden. Sind die Temperaturen sehr weit im Keller, ist ein Naturrasen oder Sandplatz für sportliche Belange nicht mehr nutzbar. Apropos Sand- oder auch Hartplatz: Jener in Brigachtal kommt optisch noch gut daher, unter dessen Oberfläche sieht es anders aus. "Würden wir am Sandplatz festhalten, müsste dieser auf alle Fälle saniert werden. Die Belagsschicht ist einmal zehn und dann wieder 30 Zentimeter stark, die von uns durchgeführten Versickerungstests verliefen alles andere als gut", war im Zuge der Kunstrasenaktion noch zu hören.