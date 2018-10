Brigachtal Kein ernst zu nehmender Gegner

Brigachtal. Im Dezember 2010 wurde der Diplom-Verwaltungswirt und Finanzwirt im ersten Wahlgang mit 75 Prozent in sein Amt gewählt. Er war damals in dem Ort kein ganz Unbekannter, da er von 2002 bis 2005 Leiter der Finanz- und Bauverwaltung in der St.-Gallus-Straße war, ehe er von 2005 bis 2011 Kämmerer in Donaueschingen war. Seit seiner Wahl lenkt er zusammen mit dem Gemeinderat die Geschicke der Gemeinde, die aus den Ortsteilen Kirchdorf, Klengen und Überauchen sowie dem Weiler Beckhofen besteht.

Er ist Mitglied des Kreistags, des Gemeinsamen Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Villingen-Schwenningen, Vorsitzender der Teilnehmergemeinschaft Brigachtal-Überauchen, stellvertretender Vorsitzender des Landschaftserhaltungsverbandes Schwarzwald-Baar und Mitglied im Aufsichtsrat des Klinikums Schwarzwald-Baar.

Einen echten Gegenkandidaten hat er nicht, einzig Dauerkandidatin Friedhild Miller steht noch auf dem Wahlzettel, diese hat jedoch keinen Wahlkampf geführt. Nach der Erfahrung könnte es jedoch sein, dass sie die Wahl anficht und Michael Schmitt seine zweite Amtszeit als Amtsverweser antreten muss. Im Fall Brigachtal wäre das jedoch nicht ganz so dramatisch, da er aufgrund seiner ersten Amtsperiode die Amtsgeschäfte nahtlos weiterführen könnte – nur ohne Stimmrecht im Gemeinderat. Gleich erging es beispielsweise Walter Hengstler, Bürgermeister der Gemeinde Geisingen.