Brigachtal "Kaugummibaron" hat es in sich

Brigachtal. Bald darf wieder kräftig gelacht werden, denn die Theatergruppe des Gesangvereins zeigt das Stück "Der Kaugummibaron" von Michael May. Aufführungen sind am Samstag, 16. Dezember, ab 20 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember, ab 19 Uhr in der Halle in Kirchdorf.