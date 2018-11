Brigachtal Kalkfreies Wasser

Brigachtal (hjk). Die Gemeinde verfügt durch ihre Tiefbrunnen über ein ausgezeichnetes Wasser. Manko ist, dass das Wasser mit 19 Grad relativ hart ist, also viel Kalk enthält. "Öfters kommen Bürger zu uns und fragen nach, ob man dagegen nichts machen könnte", berichtete Bürgermeister Michael Schmitt im Gespräch mit unserer Zeitung. Nun kommt Bewegung in die Sache, denn die Nachbarstadt Bad Dürrheim will ihr Wasserwerk an der alten B27 erneuern und hat ein noch etwas "härteres" Problem. Dort liegt die Härte bei 24 Grad. Im neuen Wasserwerk soll daher eine Enthärtungsanlage installiert werden, um das Wasser auf eine Härte von 8,2 Grad zu bringen.