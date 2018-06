Brigachtal Im Ehrenamt, um Fuß fassen zu können

Den Familiennachzug hat er beantragt. Wie lange es dauert, bis seine Familie wieder vereint ist, kann ihm jedoch keiner sagen. "Ich bin hierher gekommen und gehe nun arbeiten für meine Kinder, damit es ihnen besser geht", sagt er. Vom Beruf ist er gelernter Handytechniker, im Telefonshop in Villingen in der oberen Straße repariert er Handys und Laptops. Seine Lehre absolvierte er in Saudi Arabien.