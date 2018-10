Brigachtal. Zum Bericht "Mischt Fridi Wahl auf?" vom 29. September meldet sich Udo Mayer zu Wort. Er legt wert darauf, dass er auf eigene Initiative Fridi Miller gebeten habe, in Brigachtal als Bürgermeisterin zu kandidieren. Die Interessengemeinschaft Kreuzäcker sei in diese Entscheidung nicht involviert gewesen. "Es ging mir darum, das Interesse an das Wahl in Brigachtal zu erhöhen", sagt Mayer.