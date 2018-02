Brigachtal "Hemdglonker" verliert an Zugkraft

Brigachtal (hs). Der Hemdglonkerumzug von der Sporthalle in Klengen bis zur Ringstraße hatte am Donnerstagabend weniger Teilnehmer als in den Vorjahren. Trotzdem waren die rund 150 Hemdglonker guter Dinge. Im Foyer der Sporthalle hatten die Gardemädchen der Zunft und Mitglieder des Musikvereins schon für Stimmung gesorgt. Auf der Straße nahm der Musikverein Aufstellung. Die Trommlerwieber waren bestens gelaunt und Gotthard Kloker zog mal schnell dicke Handschuhe an, denn sein Glühweinkessel, der auf einem Leiterwagen thronte, und gut befeuert mit Holz Flammen spuckte, war ausgesprochen heiß. Ab gings zur Ringstraße, wo ordentlich gefeiert wurde, schließlich hatte die fünfte Jahreszeit gerade erst richtig begonnen.