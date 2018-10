Brigachtal Heimatkabarett der gefälligen Art

Brigachtal. Heimatkabarett der aktuellen und sehr gefälligen Art. Innerhalb des Kulturellen Herbstes war für einen herzerfrischenden Abend gesorgt.

In Brigachtal zogen Nikolaus König und Wolfgang Winterhalder in gewohnter Manier vom Leder und spielten sich die Bälle zu. Im Publikum ließen die Schenkelklopfer nicht lange auf sich warten. Die Hobbyprotagonisten auf den besonderen Brettern sind bekanntlich reale Schwarzwald-Landwirte. Einmal mehr schlüpfte Winterhalder nun aber in die Rolle des Kurgastes. Der "Herr Schwabenlappen" muss sich auch im neuen Programm einiges anhören, kontert aber mit Hintersinn und durchaus treffsicher. Zudem ist Winterhalder fast einen Kopf größer als König. Wenn der "Kleine" also wieder einmal im Angriffsmodus verharren will, gibt’s verbal etwas auf die Bauernmütze.

Königs Mienenspiel in diesen Momenten ist superb. In Brigachtal witzelte das Duo nach Kräften und sorgte bisweilen für echte Knaller. Die Bure zum Alange können aber auch tiefsinnig und anrührend sein. Ihr Liedgut ist immer wieder melancholisch. Der Titel "Du min Hof" etwa zeugt desweiteren von einem starken Heimat- und Geschichtsempfinden. Mit seinem Akkorden saß Oliver Albrecht in Brigachtal passend an der Seite von Nikolaus König und Wolfgang Winterhalder und verfiel immer wieder gern in die schwereren Moll-Dreiklänge.