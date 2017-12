Mönchweiler (mhm). Eine schalltechnische Untersuchung ist für die Überplanung des Bebauungsplangebiets "Egert II" notwendig. Bereits ansässige Unternehmen wollen ihre Produktionsflächen erweitern. Aufgrund einer Empfehlung des Fachingenieurs hatte die Gemeinde eine "vereinfachte Untersuchung Gewerbelärm" vorgeschlagen. Dies stieß jedoch im Gemeinderat auf Widerstand. Pascal Polaczek mahnte eine "erweiterte Untersuchung" an, um realistische Werte zu bekommen. Gemeinderat Volker Lehmann bat darum, in die Untersuchung die "eigenen ermittelten Verkehrszahlen" auf der B 33 in die Untersuchung einfließen zu lassen. Zudem seien die Lärmeinwirkungen durch bestehende und geplante Gewerbebetriebe zu untersuchen. Hierbei sind die neuen Gewerbeflächen, als auch in der Nachbarschaft bestehende Betriebe zu berücksichtigen. Aus der Überlagerung der gewerblichen Schall-Immissionen werden potenzielle Lärmkonflikte mit der Nachbarschaft ermittelt und Vorschläge zur Vermeidung von Konflikten abgeleitet. Das Ingenieurbüro Fichtner Water & Transportation hat für die Untersuchung bereits ein Honorargebot abgegeben. Der Gemeinderat entschied sich für die erweiterte Untersuchung – mit 16 118 Euro wird diese veranschlagt.