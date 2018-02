Brigachtal Gerne in der Natur unterwegs

Brigachtal. Er war jahrelang Vorstand der Landjugend, lange Zeit Wirt der Trotte und ist heute Mitglied des Bundschuhs. Das sind nur einige Stationen des in Brigachtal engagierten Thomas Huber, den viele auch als "Schriener" kennen.

"Die Brigach war schon immer mein Spielplatz", meint er schmunzelnd und erzählt, dass er von klein auf, egal ob Winter oder Sommer, sich gerne an dem lebenspendenden Fluss aufgehalten hat. Lustige Schlauchbootfahrten mit der ganzen Familie, hin und wieder einen Fisch oder Maulwurf fangen und wieder in die Freiheit entlassen, waren einige der vielen Aktivitäten. "Manchmal kommt man sich vor wie im Dschungel mit den ganzen Tieren und Erlebnissen."

Mit seiner kleinen Tochter beobachtet er am liebsten die Tiere, gerne Eidechsen, die sich sonnen und Molche in den angrenzenden Bächen. Das gerne schon so zweimal im Monat. 2017 habe er vor allem den Biber beobachtet, das sei sehr spannend gewesen. Durch einen Revierkampf lebt dieser leider nun nicht mehr, das habe die Biberbeauftragte auf Nachfrage erklärt.